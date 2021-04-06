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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Украине до конца 2021 планируют вакцинировать 70% населения — Степанов

До конца 2021 года в Украине вакцинируют большинство взрослого населения страны.

вакцинація від коронавірусу

Такой тезис озвучил во время брифинга 6 апреля глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— До конца 2021 года мы должны вакцинировать подавляющее большинство взрослого населения Украины, то есть старше 18 лет… Общее количество населения, которое нужно вакцинировать, чтобы достичь коллективного иммунитета, — более 60%. Мы хотим увеличить это количество до 70%, — отметил Максим Степанов.

По словам Степанова, этот план выполнят в 2021 году. Он уверен в этом, ведь сейчас система здравоохранения готова к такой нагрузке.

Кроме того, есть договоренности о поставках вакцин. Однако невыполнение поставщиками соглашений о предоставлении вещества может помешать иммунизации.

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Вакцинация в Украине

Уже более месяца в Украине делают прививки против коронавируса.

Первыми вакцины получили врачи.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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