До кінця 2021 року в Україні вакцинують переважну більшість дорослого населення країни.
Таку тезу озвучив під час брифінгу 6 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов.
– До кінця 2021 року ми маємо вакцинувати переважну більшість дорослого населення України, тобто старше 18 років… Загальна кількість населення, яку потрібно вакцинувати, щоб досягти колективного імунітету, – понад 60%. Ми хочемо збільшити цю кількість до 70%, – зазначив Максим Степанов.
За словами Степанова, цей план виконають у 2021 році. Він впевнений у цьому, адже нині система охорони здоров’я готова до такого навантаження.
Крім того, є домовленості щодо постачання вакцин. Однак невиконання постачальниками угод про надання речовини може стати на заваді імунізації.
Вакцинація в Україні
Уже понад місяць в Україні роблять щеплення проти коронавірусу.
Найпершими вакцини отримали лікарі.
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