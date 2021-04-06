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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

В Україні до кінця 2021 планують вакцинувати 70% населення – Степанов

До кінця 2021 року в Україні вакцинують переважну більшість дорослого населення країни.

вакцинація від коронавірусу

Таку тезу озвучив під час брифінгу 6 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов.

– До кінця 2021 року ми маємо вакцинувати переважну більшість дорослого населення України, тобто старше 18 років… Загальна кількість населення, яку потрібно вакцинувати, щоб досягти колективного імунітету, – понад 60%. Ми хочемо збільшити цю кількість до 70%, – зазначив Максим Степанов.

За словами Степанова, цей план виконають у 2021 році. Він впевнений у цьому, адже нині система охорони здоров’я готова до такого навантаження.

Крім того, є домовленості щодо постачання вакцин. Однак невиконання постачальниками угод про надання речовини може стати на заваді імунізації.

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Вакцинація в Україні

Уже понад місяць в Україні роблять щеплення проти коронавірусу.

Найпершими вакцини отримали лікарі.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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