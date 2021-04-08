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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

На Донбассе во время минометного обстрела ранили украинского военного

Военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение в результате прицельного обстрела позиций украинских защитников из минометов.

Донбасс АТО

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

На обстрел российско-оккупационных войск украинская сторона открыла ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Нарушение режима тишины в Донбассе

В течение трех дней мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1550 случаев нарушения режима тишины в Донбассе. Таковы данные отчета миссии по состоянию на 7 апреля.

Подавляющее большинство нарушений – 1424 – были в Донецкой области. В Луганской области ОБСЕ насчитала 126 случаев, все из которых – взрывы.

Источник: ОТГ Восток

Фото: Dreamstime

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