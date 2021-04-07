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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

ОБСЄ зафіксувала 1550 порушень тиші на Донбасі за три дні

Протягом трьох днів моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала майже 1600 випадків порушення режиму тиші на Донбасі. Переважна більшість порушень були у Донецькій області – 1 424.

Донбас, ООС

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Окрім цього, у Донецькій області з 2 до 5 квітня було зафіксовано 281 вибух.

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Згідно зі звітом, майже тисячу порушень режиму припинення вогню сталися у ніч з 2 на 3 квітня в районі окупованої Горлівки.

Водночас у Луганській області ОБСЄ зафіксувала 126 порушень режиму тиші, усі з яких – вибухи.

Доба на Донбасі

На Донбасі за минулу добу, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушували режим припинення вогню. Усього за вчора в зоні операції Об’єднаних сил загинули двоє українців.

6 квітня представники російсько-окупаційних військ передали тіло загиблого українського військового із десятої гірсько-штурмової бригади. Процедура відбулась на контрольному пункті в’їзду-виїзду Мар’їнка.

Джерело: ОБСЄ

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