Черкасская область остается в оранжевой зоне, но глава облгосадминистрации Александр Скичко настаивает на усилении ограничений из-за ухудшения ситуации в некоторых территориальных общинах.

Рост заболеваемости Covid-19 фиксируют в Черкассах, Умани, Смиле, Каневе, а также Звенигородской, Черкасской, Уманской РГА и девяти территориальных общинах.

— На областной ТЭБ и ЧС мы настоятельно рекомендуем общинам, расположенным в этих районах, ввести дополнительные ограничения.

Скичко отметил, что важную роль в контроле ситуации играет оперативность и призвал руководителей общин самостоятельно усиливать ограничения.

Ужесточение карантина

8 апреля мэр Львова Андрей Садовой сообщил о продлении жесткого карантина до 19 апреля, соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

С сегодняшнего дня дополнительные ограничения вводит Херсонская область, несмотря на то, что регион остается в желтой зоне, там наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации.

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Источник: Александр Скичко