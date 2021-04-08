Черкаська область залишається у помаранчевій зоні, але голова облдержадміністрації Олександр Скічко наполягає на посиленні обмежень через погіршення ситуації у деяких територіальних громадах.

Зростання захворюваності на Covid-19 фіксують у Черкасах, Умані, Смілі, Каневі, а також Звенигородській, Черкаській, Уманській РДА та дев’яти територіальних громадах.

– На обласній ТЕБ та НС ми наполегливо рекомендуємо громадам, що розташовані в цих районах, ввести додаткові обмеження.

Скічко зазначив, що важливу роль у контролі ситуації відіграє оперативність і закликав керівників громад самостійно посилювати обмеження.

Посилення карантину

8 квітня мер Львова Андрій Садовий повідомив про продовження жорсткого карантину до 19 квітня, відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.

Відсьогодні додаткові обмеження вводить Херсонська область, не зважаючи на те, що регіон залишається у жовтій зоні, там спостерігається стрімке погіршення епідситуації.

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Джерело: Олександр Скічко