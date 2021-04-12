Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 13 апреля в 16.00 внеочередного пленарного заседания парламента. Провести его требовали 153 депутата.

На заседании народные избранники рассмотрят проект постановления ВРУ о принятии неотложных мер по надлежащей профилактике, диагностике и лечению больных сахарным диабетом детей.

Кроме того, речь пойдет о возвращении льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.

Депутаты обработают обращение к Кабмину об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория, сроком на 1 год, на повышение тарифов на энергоносители.

Также будут просить правительство о снижении цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

На повестке дня внеочередного заседания будет также проработка изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей.

Внеочередные заседания ВР

13 и 15 апреля должны состояться внеочередные заседания ВР. Они запланированы сразу после очередных заседаний.

Политики планируют увеличить штрафы за ложь в декларации и умышленное непредставление документа государственными служащими.

Также нардепы внесут изменения в ряд законов Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования и рассмотрят законопроект о предоставлении соискателям полного общего среднего образования права выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание, ГИА или ВНО).