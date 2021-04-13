Украина призвала Европу выступить с четкой позицией касательно агрессии России, а также акцентировала на необходимости блокировки строительства российского газопровода Северный поток-2.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников во время онлайн-заседания Комитета по иностранным делам Европейского парламента 13 апреля.

— Сейчас весь мир видит масштабную концентрацию российских войск на наших границах…. Если цивилизованный мир хочет исключить сценарий масштабной эскалации сегодня, нужна другая динамика действий, — заявил Алексей Резников.

Также он напомнил о необходимости усиления санкций против России, в частности против строительства Северного потока-2.

— Во-первых, на опережение нужно усиливать санкции против РФ, это даст им почувствовать позицию европейского сообщества. Второе, необходимо навсегда понять, что нужно прекратить проект Северный поток-2. Это не бизнес, это российское энергетическое оружие против Европы, — добавил вице-премьер.

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Борьба с агрессией РФ

Во время телефонного разговора 13 апреля президент США Джо Байден призвал главу РФ Владимира Путина снизить градус напряжения на Востоке Украины.

В НАТО также раскритиковали РФ за агрессивные действия против Украины.

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Источник: Европейский парламент