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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Зеленский просит Раду ликвидировать Окружной админсуд Киева

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект О ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Зеленський

В Офисе президента отметили, что, согласно ч. 2 ст. 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду глава государства после консультаций с Высшим советом правосудия.

Просьбу ликвидировать Окружной суд объясняют тем, что он потерял доверие, ведь неоднократно был фигурантом скандалов и принимал сомнительные решения.

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