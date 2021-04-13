Зеленський просить Раду ліквідувати Окружний адмінсуд Києва

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

В Офісі президента зазначили, що, відповідно до ч. 2 ст. 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради глава держави після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Прохання ліквідувати Окружний суд пояснюють тим, що він втратив довіру, адже неодноразово був фігурантом скандалів і ухвалював сумнівні рішення.

– Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований, – заявив Володимир Зеленський.

Що відомо про Окружний адмінсуд Києва

Окружний адмінсуд Києва відомий кількома своїми скандальними рішеннями. Так, саме він скасував рішення КМДА про перейменування проспекту Бандери у Києві, а також новий український правопис.

Крім того, Національне антикорупційне бюро звинувачує голову Окружного адмінсуду Павла Вовка в узурпації судової влади та неправосудних рішеннях на користь політичних еліт.

За версією слідства, він нібито очолював злочинну організацію, яка хотіла захопити державну владу.