За 5 лет Метинвест инвестировал в развитие Мариуполя более 362 млн грн

За последние пять лет группа Метинвест вложила в реализацию важных социальных проектов и создание благоустроенных общественных пространств в Мариуполе более 362 млн грн.

Средства были направлены на преображение городских мест отдыха, создание современных парков и скверов, IT-хабов, многофункциональных центров предоставления административных услуг. Деятельность в этом направлении Метинвест продолжит и в 2021 году.

В партнерстве с Фондом развития Мариуполя, муниципалитетом и европейскими партнерами за пять лет был реализован целый ряд важных проектов:

в 2016 году в городе появился первый центр предоставления административных услуг;

отремонтировано и подготовлено помещение для сервисного центра МВД в Донецкой области и еще одного ЦПАУ;

открыты два IT-хаба – Multi-Hub SPALAH и IT-хаб 1991;

к юбилею Мариуполя в реконструированном Театральном сквере появился современный музыкальный пешеходный фонтан;

благодаря инвестициям компании в городе была реконструирована Греческая площадь;

в обновленном парке Веселка открылась маленькая Голландия – комфортная благоустроенная зона с детскими площадками и каменным гротом;

открыл двери самый большой в Украине центр административных услуг Мультицентр, возле которого установлен светодинамический пешеходный фонтан.

Кроме того, при активной поддержке Метинвестом проекта Уютный двор в Мариуполе в десятки раз увеличилось количество современных благоустроенных дворов – с игровыми площадками, качелями и горками, красивыми беседками и скамейками, площадками для занятий спортом.

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В 2020 году компания в сотрудничестве с муниципалитетом продолжила создавать комфортные и функциональные общественные пространства, в частности современное место отдыха на городском пирсе и иллюминацию на площади Свободы.

Также металлургическая компания инвестировала и в реконструкцию зоны отдыха в мариупольском парке имени Гурова.

— Ежегодно группа Метинвест инвестирует значительные средства в социальную ответственность и выбирает для реализации наиболее важные для развития города проекты. Системный подход в этой работе приносит необходимые для горожан результаты. Мы стремимся сделать Мариуполь комфортным для всех: детей, молодежи, пенсионеров, людей с особыми потребностями, – подчеркнул генеральный директор МК Азовсталь группы Метинвест Энвер Цкитишвили.

Как отметил генеральный директор ММК имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко, сотрудничество в развитии Мариуполя – капитальный социальнозначимый проект, который не остановлен даже в сложных условиях пандемии коронавируса.

— Группа Метинвест продолжает совместно с городом реализацию важных, формирующих будущее социальных проектов.

В прошлом году группа Метинвест подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ.

Накануне пресс-служба компании сообщила о модернизации ММК им. Ильича. На предприятии, входящем в группу, обновят доменное производство — оборудуют доменную печь №5.