Король Таїланду помилував дев’ятьох ув’язнених українців

У Таїланді король офіційно помилував дев’ятьох українців, які перебували у в’язниці.

Шістьох з них повністю звільнили від подальшого покарання, ще трьом – вагомо скоротили терміни ув’язнення.

За даними омбудсмена Людмили Денісової, усі шість помилуваних громадян вже повернулися до України.

– Висловлюю вдячність Королю Таїланду Рамі Х за прояв високого людського гуманізму та Головному Омбудсмену Королівства Таїланд Віддхавату Раджатануну, який сприяє розв’язанню такого складного питання як помилування, – йдеться у повідомленні.

Також омбудсмен подякувала дипломатам посольства України в Таїланді за захист прав українських громадян, ув’язнених на території цієї країни.

Джерело: Людмила Денісова