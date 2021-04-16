Україна наближається до зустрічі нормандської четвірки – Зеленський

Україна наближається до зустрічі лідерів нормандської четвірки. Вже 19 квітня відбудеться засідання радників лідерів країн, які обговорять низку питань.

Про це під час брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Вважаю, що важливо, ми наближаємося до наступного засідання нормандської четвірки. Думаю, вона можлива. 19 квітня буде засідання радників лідерів нормандськї четвірки, які обговорять низку питань, – зазначив він.

Президент пояснив, що передусім радники лідерів обговорять зроблені німецько-французькою стороною кластери з доповненнями України.

Всі чотири країни учасниці нормандського формату (Німеччина, Франція, Україна і Росія, – Ред.) підготують доповнення до цих кластерів, у яких пояснять, з чим погоджуються, а з чим – ні. За словами Володимира Зеленського, це буде покрокове виконання Мінських угод.

Також президент України сподівається, що після засідання радників вдасться досягти чіткого дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Зустріч нормандської четвірки

Напередодні глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що нова зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися вже у квітні.

За його словами, зараз тривають переговори за участю глави Офісу президента Андрія Єрмака і радника Путіна Дмитра Козака.

Востаннє лідери нормандської четвірки зустрічалися у грудні 2019 року.