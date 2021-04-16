PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Україна наближається до зустрічі нормандської четвірки – Зеленський

Україна наближається до зустрічі лідерів нормандської четвірки. Вже 19 квітня відбудеться засідання радників лідерів країн, які обговорять низку питань.

Володимир Зеленський

Про це під час брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Вважаю, що важливо, ми наближаємося до наступного засідання нормандської четвірки. Думаю, вона можлива. 19 квітня буде засідання радників лідерів нормандськї четвірки, які обговорять низку питань, – зазначив він.

Президент пояснив, що передусім радники лідерів обговорять зроблені німецько-французькою стороною кластери з доповненнями України.

Всі чотири країни учасниці нормандського формату (Німеччина, Франція, Україна і Росія, – Ред.) підготують доповнення до цих кластерів, у яких пояснять, з чим погоджуються, а з чим – ні. За словами Володимира Зеленського, це буде покрокове виконання Мінських угод.

Читайте
Макрон може врятувати нормандський формат - Зеленський

Також президент України сподівається, що після засідання радників вдасться досягти чіткого дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Зустріч нормандської четвірки

Напередодні глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що нова зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися вже у квітні.

За його словами, зараз тривають переговори за участю глави Офісу президента Андрія Єрмака і радника Путіна Дмитра Козака.

Востаннє лідери нормандської четвірки зустрічалися у грудні 2019 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка