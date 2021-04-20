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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

В Украину контрабандой завозили лекарства из Юго-Восточной Азии

контрабанда ліків

Организованная преступная группа контрабандой ввозила в Украину средства, рекомендованные при свертывания крови при Covid-19, медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы.

Все они доставлялись самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии без соблюдения температурных и санитарных требований.

Лекарственные препараты злоумышленники реализовывали через интернет и ряд безлицензионных аптечных заведений.

Во время обысков в Киеве и области правоохранители изъяли:

  • 4,2 тыс. упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на сумму почти 6,5 млн грн;
  • $66,2 тыс. и 65 тыс. грн;
  • банковские карточки для расчета за лекарства;
  • компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут представлять потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

  • контрабанда ліків
  • контрабанда ліків
  • контрабанда ліків
  • контрабанда ліків
  • контрабанда ліків
  • контрабанда ліків
  • контрабанда ліків
  • контрабанда ліків
В Украину контрабандой завозили лекарства из Юго-Восточной Азии / 4 фотографии

Санкции против контрабандистов

15 апреля Совет нацбезопасности и обороны одобрил второй расширенный пакет персональных санкций против организаторов и исполнителей контрабандных схем.

В Офисе президента необходимость таких санкций объяснили тем, что контрабанда в Украину за десятилетия приобрела угрожающие масштабы и существенно подрывает экономическую безопасность.

В начале апреля СНБО ввела санкции против топ-10 контрабандистов Украины. После фактического начала действия санкций их активы и имущество заблокированы.

Также под санкциями оказались 68 компаний, которые так или иначе связаны с контрабандистами.

Подробнее о санкциях против контрабандистов читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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