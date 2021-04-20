Организованная преступная группа контрабандой ввозила в Украину средства, рекомендованные при свертывания крови при Covid-19, медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы.
Все они доставлялись самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии без соблюдения температурных и санитарных требований.
Лекарственные препараты злоумышленники реализовывали через интернет и ряд безлицензионных аптечных заведений.
Во время обысков в Киеве и области правоохранители изъяли:
- 4,2 тыс. упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на сумму почти 6,5 млн грн;
- $66,2 тыс. и 65 тыс. грн;
- банковские карточки для расчета за лекарства;
- компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут представлять потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.
Санкции против контрабандистов
15 апреля Совет нацбезопасности и обороны одобрил второй расширенный пакет персональных санкций против организаторов и исполнителей контрабандных схем.
В Офисе президента необходимость таких санкций объяснили тем, что контрабанда в Украину за десятилетия приобрела угрожающие масштабы и существенно подрывает экономическую безопасность.
В начале апреля СНБО ввела санкции против топ-10 контрабандистов Украины. После фактического начала действия санкций их активы и имущество заблокированы.
Также под санкциями оказались 68 компаний, которые так или иначе связаны с контрабандистами.
Подробнее о санкциях против контрабандистов читайте в материале Фактов ICTV.