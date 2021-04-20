Організована злочинна група контрабандою завозила до України засоби, рекомендовані під час згортання крові при Covid-19, медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи.

Усі вони доставлялися літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії без дотримання температурних та санітарних вимог.

Лікарські засоби зловмисники реалізовували через інтернет та низку безліцензійних аптечних закладів.

Під час обшуків у Києві та області правоохоронці вилучили:

4,2 тис. упаковок незареєстрованих в Україні медичних препаратів на суму майже 6,5 млн грн;

$66,2 тис. та 65 тис. грн;

банківські картки для розрахунку за ліки;

комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть становити потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.















В Україну контрабандою завозили ліки з Південно-Східної Азії / 4 фотографии

Санкції проти контрабандистів

15 квітня Рада нацбезпеки і оборони схвалила другий розширений пакет персональних санкцій проти організаторів і виконавців контрабандних схем.

В Офісі президента необхідність таких санкцій пояснили тим, що контрабанда в Україні за десятиліття набула загрозливих масштабів і суттєво підриває економічну безпеку.

На початку квітня РНБО ввела санкції проти топ-10 контрабандистів України. Після фактичного початку дії санкцій їхні активи та майно заблоковані.

Також під санкціями опинилися 68 компаній, які так чи інакше пов’язані з контрабандистами.

Детальніше про санкції проти контрабандистів читайте в матеріалі Фактів ICTV.