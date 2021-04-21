Михаил Терентьев рассказал, как наполнить городской бюджет Киева за счет рынка земли

Прозрачный и эффективный рынок земли – гарантия систематического и непрерывного наполнения городской казны. Аукцион (продажа свободных территорий), состоявшийся в феврале, предоставил в бюджет столицы более 28 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Терентьев, председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

— Средства, полученные в результате надлежащего функционирования рыночных земельных отношений, направляются на медицинские, социальные, образовательные и другие сверхважные потребности нашего города, в частности на выплаты материальной компенсации семьям погибших воинов АТО, − отметил Терентьев.

По его словам, за текущий год в бюджет столицы должно еще поступить 78 млн 716 тыс. грн от продажи земельных участков под объектами недвижимого имущества (когда имущество находится на участке и на него оформлено право собственности), а также от предоставления разрешений на проведение экспертной денежной оценки земельного участка.

Также на заседании ПК по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений 20 апреля был поддержан ряд вопросов о предоставлении единовременной материальной помощи за надлежащий для получения земельный участок, сообщил Михаил Терентьев.

Терентьев поделился полезными контактами

Несмотря на занятость в КГГА, глава комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев не забывает о повседневных потребностях жителей Печерского района.

Он поделился с киевлянами полезными номерами телефонов различных столичных организаций на случай коммунальных проблем. Среди них Центр предоставления административных услуг Печерской РГА, Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района, а также Центр коммунального сервиса.

Фото: Михаил Терентьев