На случай коммунальных проблем: Терентьев поделился с киевлянами полезными контактами

Несмотря на занятость в КГГА, глава комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев не забывает о повседневных потребностях жителей Печерского района.

Он поделился с киевлянами полезными номерами телефонов различных столичных организаций:

Контактный центр города Киева

Центр предоставления административных услуг Печерской РГА — 044 280 41 97.

Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района — 044 280 36 10.

Оперативно-диспетчерская служба Печерского района — 044 290 98 22 по вопросам ЖКХ, 044 290 98 24 – по вопросам центрального отопления.

Центр коммунального сервиса — 044 247 40 40, 044 591 21 15.

ЖЭУ Липкижытлосервис — 044 288 50 25.

ЖЭУ Печерскжытло — 044 285 22 30.

ЖЭУ Печерская брама — 044 286 26 91.

ЖЭУ Крещатик — 044 234 62 87.

РТМ Печерск (ремонт тепловых сетей) — 044 529 88 75.

Киевкоммунсервис (вывоз мусора, утилизация батареек) — 044 594 77 14.

Укрлифтсервис — 044 545 60 60.

Печерское управление полиции — 044 280 61 18.

Управление труда и социальной защиты населения Печерского района — 044 288 51 24.

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Изображение, которое опубликовал Михаил на своей странице, можно сохранить на свой гаджет, чтобы всегда иметь полезный номер при себе.

Источник: Михайло Терентьєв