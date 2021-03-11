PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Валентина Летяк |

На случай коммунальных проблем: Терентьев поделился с киевлянами полезными контактами

Несмотря на занятость в КГГА, глава комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев не забывает о повседневных потребностях жителей Печерского района.

Михайло Терентьєв

Он поделился с киевлянами полезными номерами телефонов различных столичных организаций:

  • Контактный центр города Киева — 1551.
  • Центр предоставления административных услуг Печерской РГА — 044 280 41 97.
  • Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района — 044 280 36 10.
  • Оперативно-диспетчерская служба Печерского района — 044 290 98 22 по вопросам ЖКХ, 044 290 98 24 – по вопросам центрального отопления.
  • Центр коммунального сервиса — 044 247 40 40, 044 591 21 15.
  • ЖЭУ Липкижытлосервис — 044 288 50 25.
  • ЖЭУ Печерскжытло — 044 285 22 30.
  • ЖЭУ Печерская брама — 044 286 26 91.
  • ЖЭУ Крещатик — 044 234 62 87.
  • РТМ Печерск (ремонт тепловых сетей) — 044 529 88 75.
  • Киевкоммунсервис (вывоз мусора, утилизация батареек) — 044 594 77 14.
  • Укрлифтсервис — 044 545 60 60.
  • Печерское управление полиции — 044 280 61 18.
  • Управление труда и социальной защиты населения Печерского района — 044 288 51 24.

Контакти комунальних служб на Печерську

Читайте
Михаил Терентьев поделился планами превращения пустырей в зеленые пространства

Изображение, которое опубликовал Михаил на своей странице, можно сохранить на свой гаджет, чтобы всегда иметь полезный номер при себе.

Источник: Михайло Терентьєв 

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка