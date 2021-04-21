Михайло Терентьєв розповів, як наповнити міський бюджет Києва за рахунок ринку землі

Прозорий і ефективний ринок землі – гарантія систематичного та безперервного наповнення міської скарбниці. Аукціон (продаж вільних територій), що відбувся в лютому, надав до бюджету столиці понад 28 млн грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Михайло Терентьєв, голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

– Кошти, отримані в результаті належного функціонування ринкових земельних відносин, направляються на медичні, соціальні, освітні та інші надважливі потреби нашого міста, зокрема на виплати матеріальної компенсації сім’ям загиблих воїнів АТО, – зазначив Терентьєв.

За його словами, за поточний рік в бюджет столиці має ще надійти 78 млн 716 тис. грн від продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна (коли майно перебуває на ділянці та на нього оформлено право власності), а також від надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Також на засіданні ПК з питань архітектури, містобудування та земельних відносин 20 квітня було підтримано низку питань про надання одноразової матеріальної допомоги за належну для отримання земельну ділянку, – повідомив Михайло Терентьєв.

Терентьєв поділився корисними контактами

Попри зайнятість у КМДА, голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв не забуває про повсякденні потреби мешканців Печерського району.

Він поділився з киянами корисними номерами телефонів різних столичних організацій на випадок комунальних проблем. Серед них: Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА, Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району, а також Центр комунального сервісу.

Фото: Михайло Терентьєв