Вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Его главной темой стала ситуация на Донбассе.

Также глава государства обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил ему встретиться на Донбассе. Почему Владимир Зеленский сделал это именно сейчас и насколько это правильный шаг — читайте на Фактах ICTV.

Что именно сказал Зеленский

Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину и предложил ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

Президент Украины напомнил, что 19 и 20 апреля, в ходе заседания советников лидеров нормандской четверки и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе, обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.

В то же время, по словам Зеленского, со стороны российских представителей прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы якобы “максимально точно увидеть и понять ситуацию”.

— А что мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине! — отметил Зеленский.

Также Владимир Зеленский добавил, что Украина не хочет войны, но готова себя защищать. Кроме того, он поблагодарил за поддержку международных партнеров и призвал РФ прекратить эскалацию на Донбассе.

Почему Зеленский записал видео именно сейчас

Политолог Владимир Фесенко, комментируя видеообращение Владимира Зеленского, отметил, что оно очень своевременное. Он объяснил, что поскольку ситуация на украинско-российской границе напряженная, а концентрация российских войск продолжается, то об этом нужно было сказать прямо.

Также эксперт отметил, что момент для обращения Зеленского к Путину также был выбран достаточно удачно. Ведь 21 апреля президент РФ выступал со своим ежегодным посланием к Федеральному собранию.

По мнению политолога, российское руководство нужно было предупредить, что Украина готова к любым вариантам развития ситуации, поэтому повторение событий февраля-марта 2014 года не будет.

— Но в то же время прозвучал и призыв к переговорам. И это правильно. Переговоры — лучшая альтернатива войне. Тем более накануне путинского послания. Это публичный вызов Путину. На него придется отвечать. Посмотрим, как это сделает Путин. Украинская сторона свой ход сделала. Ответ за российской стороной, — отметил эксперт.

Также Владимир Фесенко добавил, что, по его мнению, самым оптимальным местом для такой встречи является нейтральная полоса, например, мост в Станице Луганской, который был построен Украиной с помощью международных партнеров.

Как в РФ отреагировали на предложение Зеленского

Владимир Путин, в своем послании к Федеральному собранию, на предложение Владимира Зеленского никак не ответил. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему доложили о предложении президента Украины встретиться на Донбассе.

Но он не уверен, ознакомился ли Путин с предложением из-за рабочих встреч и подготовки текста послания к Федеральному собранию. В то же время в Кремле заявили, что официальных запросов о встрече Зеленского с Путиным не получали.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что такая реакция президента РФ вполне ожидаема.

— Игнорирование Путиным Зеленского — это и тактика давления на украинского президента, и проявление недовольства относительно неуступчивости Зеленского в переговорах. Похоже, что сейчас Путин действует по рациональному сценарию. Он сохраняет интригу и свои войска на нашей границе. Поэтому расслабляться еще рано.

Но, по мнению эксперта, это указывает на то, что президент РФ больше нацелен на переговоры, прежде всего с США, чем на войну, но на переговоры с позиций силы.

Видеообращение Зеленского

20 апреля вышло новое видеообращение Владимира Зеленского. В нем он рассказал, что Украина не хочет войны и никогда не начинает ее первой, однако она готова к этому.

Он заверил, что Украина понимает все возможные сценарии и знает, что делать при любом развитии ситуации. Также президент призвал украинцев фильтровать информацию в интернете и не доверять слухам.