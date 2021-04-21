Ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Його головною темою стала ситуація на Донбасі.

Також глава держави звернувся до президента Росії Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися на Донбасі. Чому Володимир Зеленський зробив це саме зараз і наскільки це правильний крок – читайте на Фактах ICTV.

Що саме сказав Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де йде війна.

Президент України нагадав, що 19 і 20 квітня під час засідання радників лідерів нормандської четвірки і підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню. Але, попри підтримку усіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальну заяву.

Водночас, за словами Зеленського, з боку російських представників прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб начебто “максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію”.

– А що мені розуміти? Я прекрасно все розумію. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні! – зазначив Зеленський.

Також Володимир Зеленський додав, що Україна не хоче війни, але готова себе захищати. Крім того, він подякував за підтримку міжнародним партнерам і закликав РФ припинити ескалацію на Донбасі.

Чому Зеленський записав відео саме зараз

Політолог Володимир Фесенко, коментуючи відеозвернення Володимира Зеленського, зазначив, що воно дуже своєчасне. Він пояснив, що оскільки ситуація на українсько-російському кордоні напружена, а концентрація російських військ триває, то про це потрібно було сказати прямо.

Також експерт зазначив, що момент для звернення Зеленського до Путіна також був обраний досить вдало. Адже 21 квітня президент РФ виступав зі своїм щорічним посланням до Ради Федерацій.

На думку політолога, російське керівництво потрібно було попередити, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку ситуації, тому повторення подій лютого-березня 2014 році не буде.

– Але водночас пролунав і заклик до переговорів. І це правильно. Переговори – найкраща альтернатива війні. Тим більше напередодні путінського послання. Це публічний виклик Путіну. На нього доведеться відповідати. Подивимося, як це зробить Путін. Українська сторона свій хід зробила. Відповідь за російською стороною, – зазначив експерт.

Також Володимир Фесенко додав, що, на його думку, найоптимальнішим місцем для такої зустрічі є нейтральна смуга, наприклад, міст у Станиці Луганській, який був побудований Україною з допомогою міжнародних партнерів.

Як у РФ відреагували на пропозицію Зеленського

Володимир Путін, у своєму посланні Раді Федерацій, на пропозицію Володимира Зеленського ніяк не відповів. Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що йому доповіли про пропозицію президента України зустрітися на Донбасі.

А він не впевнений чи ознайомився Путін з пропозицією через робочі зустрічі та підготовку тексту послання до Ради Федерацій. Водночас у Кремлі заявили, що офіційних запитів про зустріч Зеленського з Путіним не отримували.

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що така реакція президента РФ цілком очікувана.

– Ігнорування Путіним Зеленського – це і тактика тиску на українського президента, і прояв невдоволення щодо непоступливості Зеленського в переговорах. Схоже, що наразі Путін діє за раціональним сценарієм. Він зберігає інтригу і свої війська на нашому кордоні. Тому розслаблятися ще рано.

Але, на думку експерта, це вказує на те, що президент РФ більше налаштований на переговори, передусім з США, ніж на війну, але на переговори з позицій сили.

Відеозвернення Зеленського

20 квітня вийшло нове відеозвернення Володимира Зеленського. У ньому він розповів, що Україна не хоче війни і ніколи не починає її першою, однак вона готова до цього.

Він запевнив, що Україна розуміє всі можливі сценарії та знає, що робити за будь-якого розвитку ситуації. Також президент закликав українців фільтрувати інформацію в інтернеті та не довіряти чуткам.