РФ может использовать выдачу паспортов на Донбассе для вторжения в Украину — Резников

Сейчас по меньшей мере 400 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта. Поэтому РФ может использовать выдачу своих паспортов для вторжения в Украину, чтобы защитить “своих граждан”.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью украинскому изданию.

— Статистика постоянно меняется. Они заявляют одно, а мы проверяем и получается другое. Однако минимум 400 тыс. человек получили паспорта РФ, и это правда, — подчеркнул он.

По словам министра, жители ОРДЛО с документами оккупантов не имеют постоянного места жительства в России. Тем более, российская сторона и далее утверждает, что Донецк и Луганск украинские.

— Россияне даже на переговорах и в ТКГ, и в Нормандском формате говорят, что ОРДЛО — это Украина, Донецк и Луганск — это Украина. Люди, которые получили паспорта РФ — бесправны в той стране. Если они завтра с этими документами приедут в Россию — их выгонят, кроме верхушки боевиков, — объяснил Резников.

В то же время он подчеркнул, что только те, кто работает в оккупационных властях, получили регистрацию.

— Мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ. Они с российскими документами, у них прописка — Ленинградская область, село какое-то, и якобы еще все живут в одном доме, — добавил министр.

Кроме того, Резников сказал, что наличие на оккупированном Донбассе сотен тысяч так называемых россиян может стать своеобразным поводом вторжения для якобы защиты.

Обмен удерживаемыми

В январе омбудсмен Людмила Денисова сделала заявление об обмене удерживаемыми с ОРДЛО.

По состоянию на начало года количество незаконно удерживаемых граждан Украины составляло 267 человек. Из них 226 человек — это гражданские люди.

Также содержатся четверо волонтеров, 37 военных ВСУ и четверо добровольцев.

Денисова выразила готовность содействовать возвращению граждан, находящихся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.