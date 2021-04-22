РФ може використати видачу паспортів на Донбасі для вторгнення в Україну – Резніков

Наразі щонайменше 400 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти. Тому РФ може використати видачу своїх паспортів для вторгнення в Україну, щоб захистити “своїх громадян”.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв’ю українському виданню.

– Статистика постійно змінюється. Вони заявляють одне, а ми перевіряємо і виходить інше. Однак щонайменше 400 тис. осіб отримали паспорти РФ, і це правда, – наголосив він.

За словами міністра, жителі ОРДЛО з паспортами окупантів не мають постійного місця проживання в Росії. Тим паче, російська сторона надалі стверджує, що Донецьк і Луганськ є українськими.

– Росіяни навіть на переговорах і в ТКГ, і в Нормандському форматі говорять, що ОРДЛО – це Україна, Донець і Луганськ – це Україна. Люди, які отримали паспорти РФ – безправні у тій державі. Якщо вони завтра з цими документами приїдуть в Росію – їх виженуть, окрім верхівки бойовиків, – пояснив Резніков.

Водночас він наголосив, що лише ті, хто працює в окупаційній владі, отримали реєстрацію.

– Ми бачили паспорти тих, хто приходить на переговори в ТКГ. Вони з російськими документами, у них прописка – Ленінградська область, село якесь, і нібито ще й всі живуть в одному будинку, – пояснив міністр.

Окрім того, Резніков сказав, що наявність на окупованому Донбасі сотень тисяч так званих росіян може стати своєрідним приводом вторгнення для нібито захисту.

Обмін утримуваними

У січні омбудсмен Людмила Денісова зробила заяву про обмін утримуваними з ОРДЛО.

Станом на початок року кількість незаконно утримуваних громадян України становила 267 осіб. З них 226 осіб – це цивільні громадяни.

Також утримуються четверо волонтерів, 37 військових ЗСУ та четверо добовольців.

Денісова висловила готовність сприяти поверненню громадян, які перебувають в місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму.