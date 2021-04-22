Закон о призыве резервистов: что он меняет

В условиях напряженной ситуации на Донбассе и возможных провокаций России на границе с Украиной нам нужно беспокоиться об обеспечении обороны государства.

Одним из шагов в этом направлении стал закон о мобилизации резервистов в особых условиях.

Очень быстро вокруг него начало ходить много слухов. Якобы после подписания закона президентом Владимиром Зеленским изменятся сроки прохождения военной службы.

Но на самом ли деле закон о мобилизации резервистов должен вызывать беспокойство у украинцев?

Мобилизация без сроков

Закон №1357-ІХ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета имеет целью несколько задач, которые должны привести к стандартам НАТО ряд правовых принципов и функционирование отдельных систем по призыву.

Конечно, наибольшее внимание украинцы обратили на то, что мобилизация будет происходить в особенный период, из-за чего начали распространяться слухи, что военнообязанных лиц смогут призывать в любое время.

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Однако в Минобороны заявляют, что никаких изменений в этом направлении не планируется.

– Информация, которая распространяется в социальных сетях, о якобы изменении сроков прохождения срочной военной службы, не соответствует действительности. Настоятельно рекомендуем не пользоваться неподтвержденной информацией, не распространять слухов и тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются Вооруженных Сил Украины, – пишут в Минобороны.

Кроме того, все срочники призываются исключительно для доукомплектации воинских частей и обеспечения их нормального функционирования. Ни одного военнослужащего срочной службы не будут приобщать к службе в Луганской и Донецкой областях и боевым задачам в районе проведения ООС.

Резервисты первые

В первую очередь закон касается резервистов. Это граждане, которые проходят службу на добровольной основе в резерве ВСУ или других военных формированиях — ведут гражданский образ жизни и проходят регулярную военную подготовку.

Фактически закон определяет возможность призывать на военную службу именно таких лиц. Резервисты, с которыми пообщались Факты ICTV, говорят, что ничего особенного этот закон не дает.

Особый период, о котором идет речь в законе, продолжается с 2014 года из-за вооруженной агрессии России. Это означает, что во время войны государство может принять решение о мобилизации резервистов.

То есть на базах будет служить больше обученных военных.

– Закладывается фундамент для дальнейшей профессионализации запаса Вооруженных Сил Украины за счет увеличения доли граждан, заключивших контракты с командирами воинских частей на прохождение службы в военном резерве. Рассчитываем на повышение эффективности комплектования воинских частей в особый период за счет призыва на военную службу резервистов – мотивированных и подготовленных воинов, имеющих боевой опыт, – сказал министр обороны Андрей Таран о новом законе.

Военные и резервисты положительно оценивают меры повышения боеготовности Вооруженных Сил. И кроме этого, закон должен решить еще несколько задач, которые являются частью оборонной реформы.

Закон ради деталей

Сейчас у закона о мобилизации резервистов есть четыре основные цели:

ввести военную службу резервистов по призыву в особый период;

обеспечить резервистам трудовые гарантии на период военной службы;

ввести воинский учет резервистов и усовершенствовать учет военнообязанных и призывников;

обеспечить работу Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Трудовые гарантии для резервистов планируют приравнять к тем, которые имеют мобилизованные лица – сохранение места работы и средней заработной платы, а также содействие трудоустройству молодых людей в течение шести месяцев после завершения службы.

Предусмотрена в законе административная и уголовная ответственность за уклонение от военной службы или мобилизации. Резервисты говорят, что уголовные производства за уклонение от призыва не являются для них чем-то новым.

Скорее всего, закон лишь усиливает ответственность за уклонение от призыва. Например, резервистам, которые уклоняются от мобилизации, будет грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В целом же речь идет о штрафах за уклонение от службы, которые будут составлять от 510 до 5,1 тыс. грн в зависимости от правонарушения.

Еще одной деталью законопроекта является создание так называемого Е-ТЦК на портале Дія, в котором каждый военнообязанный сможет найти информацию о себе.

По словам Тарана, также рассматривается предоставление возможности осуществить регистрацию места проживания онлайн.

Законопроект о мобилизации резервистов не является той “сенсацией”, которую пытаются из него сделать в социальных сетях и отдельных СМИ. Для Украины это лишь еще один из шагов к стандартам НАТО.

Призыв резервистов не является чем-то новым. Он уже проходил в 2014 году, но тогда механизмы были не до конца понятными.

Теперь все будет прозрачно – со своими стандартами, механизмами и наказаниями. Украина просто готовится на случай, если России придет в голову снова сконцентрировать войска на нашей границе.

Нужно не забывать, что мы семь лет находимся в состоянии войны с РФ, и если у нас есть возможность обеспечить лучшую готовность армии – необходимо это сделать.