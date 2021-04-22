Закон про призов резервістів: що він змінює

В умовах напруженої ситуації на Донбасі та можливих провокацій Росії на кордоні з Україною нам потрібно турбуватися про забезпечення оборони держави.

Одним із кроків у цьому напрямку став закон про мобілізацію резервістів в особливих умовах.

Дуже швидко у зв’язку з ним почало ширитися багато чуток. Нібито після підписання закону президентом Володимиром Зеленським зміняться строки проходження військової служби.

Та чи насправді закон про мобілізацію резервістів має викликати занепокоєння в українців?

Мобілізація без строків

Закон №1357-ІХ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку має на меті кілька завдань, які мають привести до стандартів НАТО низку правових засад та функціонування окремих систем щодо призову.

Звичайно, найбільшу увагу українці звернули на те, що мобілізація відбуватиметься в особливий період, через що почалися ширитися чутки, ніби військовозобов’язаних осіб зможуть призивати в будь-який час.

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Проте в Міноборони заявляють, що жодних змін у цьому напрямку не планується.

– Інформація, яка поширюється в соціальних мережах, щодо начебто зміни строків проходження строкової військової служби, не відповідає дійсності. Наполегливо рекомендуємо не користуватися непідтвердженою інформацією, не поширювати чуток та ретельно перевіряти дані, які безпосередньо стосуються Збройних Сил України, – пишуть у Міноборони.

Крім того, всі строковики призиваються виключно для доукомплектації військових частин та забезпечення їхнього нормального функціонування. Жодного військового строкової служби не долучатимуть до служби в Луганській і Донецькій областях та бойових завдань в районі проведення ООС.

Резервісти перші

Насамперед закон стосується резервістів. Це громадяни, які проходять службу на добровільній основі у резерві ЗСУ або інших військових формувань – ведуть цивільний спосіб життя та проходять регулярну військову підготовку.

Фактично закон окреслює можливість призивати на військову службу саме таких осіб. Резервісти, з якими поспілкувалися Факти ICTV, кажуть, що нічого особливого цей закон не дає.

Особливий період, про який йдеться в законі, триває з 2014 року через збройну агресію Росії. Це означає, що в часи війни держава може ухвалити рішення про мобілізацію резервістів.

Тобто на базах служитиме більше навчених військових.

– Закладається фундамент для подальшої професіоналізації запасу Збройних Сил України завдяки збільшенню частки громадян, які уклали контракти з командирами військових частин на проходження служби у військовому резерві. Розраховуємо на підвищення ефективності комплектування військових частин в особливий період завдяки призову на військову службу резервістів – мотивованих і підготовлених воїнів, які мають бойовий досвід, – сказав міністр оборони Андрій Таран про новий закон.

Військові та резервісти загалом позитивно оцінюють заходи з підвищення боєготовності Збройних Сил. Та крім цього, закон має вирішити ще кілька завдань, які є частиною оборонної реформи.

Закон заради деталей

Нині у закону про мобілізацію резервістів є чотири основні цілі:

запровадити військову службу резервістів за призовом в особливий період;

забезпечити резервістам трудові гарантії на період військової служби;

запровадити військовий облік резервістів та удосконалити облік військовозобов’язаних та призовників;

забезпечити роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Трудові гарантії для резервістів планують прирівняти до тих, які мають мобілізовані особи – збереження місця роботи та середньої зарплати, а також сприяння працевлаштуванню молодих людей протягом шести місяців після завершення служби.

Передбачено у законі адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби або мобілізації. Резервісти кажуть, що кримінальні провадження за ухилення від призову не є для них чимось новим.

Найімовірніше, закон лише посилює відповідальність за ухилення від призову. Наприклад, резервістам, які ухиляються від мобілізації, загрожуватиме позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Загалом же йдеться про штрафи за ухилення від служби, які становитимуть від 510 до 5,1 тис. грн залежно від правопорушення.

Ще однією деталлю законопроекту є створення так званого Е-ТЦК на порталі Дія, в якому кожен військовозобов’язаний зможе знайти інформацію про себе.

За словами Тарана, також розглядається надання можливості здійснити реєстрацію місця проживання онлайн.

Законопроект про мобілізацію резервістів не є тією “сенсацією”, яку намагаються з нього зробити в соціальних мережах та окремих ЗМІ. Для України це лише ще один з кроків до стандартів НАТО.

Призов резервістів не є чимось новим. Він вже відбувався у 2014 році, але тоді механізми були не до кінця зрозумілими.

Тепер все буде прозоро – зі своїми стандартами, механізмами та покараннями. Україна просто готується на випадок, якщо Росії спаде на думку знову сконцентрувати війська на нашому кордоні.

Потрібно не забувати, що ми сім років перебуваємо в стані війни з РФ, і якщо в нас є можливість забезпечити кращу готовність армії – необхідно це робити.