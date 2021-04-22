Украина предложила боевикам обменяться пленными, но ответа не получила — Ермак

Процесс обмена пленными между Украиной и ОРДЛО не двигается. Хотя Киев выразил готовность отдать пять человек.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак послам G7.
— Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, с другой стороны мы ничего не услышали, — объяснил он.
Об этом Ермак проинформировал дипломатов Большой семерки во время встречи.
Руководитель ОП также заявил, что Украина ожидает усиление давления на Россию из-за ее войск вблизи границы Украины.
Кроме того, по его мнению, чрезвычайно важна поддержка со стороны стран Большой семерки пути Украины в ЕС и НАТО.
— Я надеюсь, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве СММ ОБСЕ эффективно контролировать нарушения режима прекращения огня, — добавил чиновник.
По его словам, украинская сторона предложила, чтобы группа по безопасности ТКГ собиралась в случаях, если обстрелы на Донбассе повлекут гибель людей.
— Должна быть более строгая ответственность за снайперские обстрелы, — сказал Ермак.
Обмен удерживаемыми
В начале января 2021 года омбудсмен Людмила Денисова сделала заявление об обмене удерживаемыми с ОРДЛО.
По состоянию на начало года количество незаконно удерживаемых граждан Украины составляла 267 человек. Из них 226 человек — это гражданские люди.
Также содержатся четверо волонтеров, 37 военных ВСУ и четверо добровольцев.
Денисова выразила готовность содействовать возвращению граждан, находящихся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.