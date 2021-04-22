Україна запропонувала бойовикам обмінятись полоненими, але відповіді не отримала – Єрмак

Процес обміну полоненими між Україною та ОРДЛО не рухається. Хоча Київ висловив готовність віддати п’ятьох людей.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак послам G7.

– Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати п’ятьох людей. Це переважно жінки та хворі. На жаль, з іншої сторони ми нічого не почули, – пояснив він.

Про це Єрмак проінформував дипломатів Великої сімки під час зустрічі.

Керівник ОП також заявив, що Україна очікує посилення тиску на Росію через її війська поблизу кордону України.

Окрім того, на його думку , надзвичайно важливою є підтримка з боку країн Великої сімки шляху України до ЄС і НАТО.

– Я сподіваюся, що вдасться знайти вихід, щоб за посередництва СММ ОБСЄ ефективно контролювати порушення режиму припинення вогню, – додав чиновник.

За його словами, українська сторона запропонувала, щоб група з безпеки ТКГ збиралася у випадках, якщо обстріли на Донбасі спричинять загибель людей.

– Має бути більш сувора відповідальність за снайперські обстріли, – зауважив Єрмак.

Обмін утримуваними

На початку січня 2021 омбудсмен Людмила Денісова зробила заяву про обмін утримуваними з ОРДЛО.

Станом на початок року кількість незаконно утримуваних громадян України становила 267 осіб. З них 226 осіб – це цивільні громадяни.

Також утримуються четверо волонтерів, 37 військових ЗСУ та четверо добовольців.

Денісова висловила готовність сприяти поверненню громадян, які перебувають в місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму.