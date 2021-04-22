В Чехии задержали пятерых человек, причастных к вооруженному конфликту на востоке Украины на стороне так называемой “ДНР”.

Уголовное производство расследуется по статьям теракт, финансирование терроризма, а также поддержка и содействие терроризму.

Сейчас следователи уголовного розыска Национального центра по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции и следственной службы (NCOZ) допрашивают подозреваемых и свидетелей.

Производство контролируется Высшей прокуратурой в Праге.

NCOZ отмечает, что эти уголовные производства не связаны с делом о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице.

Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов

17 апреля Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов по подозрению в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для инцидента стало расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году.

Согласно заявлению, у российских дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии.

Всего в посольстве РФ в Праге работают более 130 сотрудников.

Источник: policie.cz

Фото: auto-mania.cz