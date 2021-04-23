Курс валют в Украине на 23 апреля 2021 года претерпел изменения — поднялись цены на доллар и евро. Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 28,06 грн за единицу. В предыдущий банковский день доллар стоил 28,05 грн.

Курс евро сейчас составляет 33,81 грн — это на 12 копеек дороже по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют НБУ на 23 апреля 2021

$ 1 — 28,06 грн;

€ 1 — 33,81 грн;

1 польский злотый — 7,42 грн;

10 российских рублей — 3,7 грн.

Теневая экономика в Украине

По данным Минэкономразвития, в Украине вырос уровень теневой экономики по итогам 2020 года.

Это стало следствием пандемии коронавируса и карантина. По данным экспертов, в 2020 году уровень теневой экономики вырос до 31% в общей доле ВВП.

Несмотря на это, эти показатели являются более благоприятными, чем во время кризиса 2014 года.