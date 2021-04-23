Курс валют в Україні станом на 23 квітня 2021 року зазнав змін – піднялися ціни на долар і євро. Національний банк України встановив курс долара на рівні 28,06 грн за одиницю. У попередній банківський день долар коштував 28,05 грн.
Курс євро наразі становить 33,81 грн – це на 12 копійок дорожче порівняно з попереднім днем.
Курс валют НБУ на 23 квітня 2021
- $1 – 28,06 грн;
- €1 – 33,81 грн;
- 1 польський злотий – 7,42 грн;
- 10 російських рублів – 3,7 грн.
Тіньова економіка в Україні
За даними Мінекономрозвитку, в Україні зріс рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року.
Це стало наслідком пандемії коронавірусу та карантинних обмежень. За даними експертів, у 2020 році рівень тіньової економіки зріс до 31% у загальній частці ВВП.
Попри це, ці показники є більш сприятливими, ніж під час кризи 2014 року.