Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал отвод российских войск от границ результатом работы Зеленского и международных партнеров Украины, которые показали беспрецедентную поддержку.

— Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина. И я абсолютно уверен, что та новость, о которой вы сказали, является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией, — заявил Ермак в эфире программы Право на власть.

По мнению главы Офиса президента, этот факт демонстрирует деятельность власти гораздо лучше, чем необоснованная критика в ее сторону.

Отвод российских войск

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обучение в Южном и Западном военных округах завершении, “поскольку все поставленные цели достигнуты”.

По словам Шойгу, войска начнут возвращать в пункты постоянной дислокации уже 23 апреля.