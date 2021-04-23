Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав відведення російських військ від кордонів результатом роботи Зеленського та міжнародних партнерів України, які показали безпрецедентну підтримку.

– Ми всі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна. І я абсолютно впевнений, що і новина, про яку ви сказали, є результатом роботи президента, його команди та, безумовно, підтримки наших партнерів, з якими ми сьогодні говоримо одним голосом з Росією, – заявив Єрмак в ефірі програми Право на владу.

На думку голови Офісу президента, цей факт демонструє діяльність влади набагато краще, ніж необгрунтована критика в її бік.

Відведення російських військ

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що навчання в Південному та Західному військових округах завершенні, “оскільки всі поставлені цілі досягнуті”.

За словами Шойгу, війська почнуть повертати в пункти постійної дислокації вже 23 квітня.