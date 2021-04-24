На майские праздники, Пасху и Вербное воскресенье, Укрзализныця увеличила количество поездов.

Дополнительные сообщения получат города Одесса, Ужгород, Черновцы, а также Волынь и Ровенщина.

Список дополнительных поездов

№ 249/250 Киев — Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель — Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одесса — Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одесса — Киев: из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28.05 по четным;

№ 242/241 Одесса — Днепр: из Одессы 29.04, с Днепра 30.04;

№ 26/25 Одесса — Ужгород: из Одессы 30.04, 02,08.05, из Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Киев — Ужгород: 30.04 из Киева;

№ 235/236 Ужгород — Львов: 01.05 из Ужгорода.

Читайте Укрзализныця пока не будет ограничивать посадку и высадку пассажиров в Киеве

Кроме этого, график поезда №7088/7087 сообщением Харьков — Константиновка на период пасхальных праздников был изменен.

В период с 29 апреля по 10 мая он будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки — в 6.00, возвращение из Харькова — в 15.55.

В представительстве Укрзализныци напомнили, что все путешествия происходят исключительно с соблюдением всех карантинных ограничений.

Пасха в условиях пандемии

В 2021 году христиане восточного обряда празднуют Пасху 2 мая. Это уже второй год, когда праздник Пасхи отмечают в условиях карантина.

До 30 апреля в Украине действует адаптивный карантин. Киев и 11 регионов находятся в красной зоне карантина, предусматривающий запрет посещать религиозные богослужения, если в храме невозможно для одного человека выделить площадь 10 кв. м.

О главных ограничениях на Пасху 2021, которые будут действовать в Украине, читайте на Фактах ICTV.