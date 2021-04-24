До травневих свят, Великодня і Вербної неділі, Укрзалізниця збільшила кількість поїздів.

Додаткові сполучення отримають міста Одеса, Ужгород, Чернівці, а також Волинь і Рівненщина.

Список додаткових поїздів

№ 249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одеса – Ковель: із Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одеса – Київ: із Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, із Києва з 30.04 по 28.05 по парних;

№ 242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;

№ 26/25 Одеса – Ужгород: із Одеси 30.04, 02,08.05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Київ – Ужгород: 30.04 з Києва;

№ 235/236 Ужгород – Львів: 01.05 з Ужгорода.

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Окрім цього, графік поїзда №7088/7087 сполученням Харків – Костянтинівка на період великодніх свят було змінено.

В період з 29 квітня по 10 травня він курсуватиме щоденно. Відправлення з Костянтинівки – о 6.00, повернення з Харкова – о 15.55.

У представництві Укрзалізниці нагадали, що усі подорожі відбуваються виключно з дотриманням усіх карантинних обмежень.

Великдень в умовах пандемії

У 2021 році християни східного обряду святкують Великдень 2 травня. Це вже другий рік, коли свято Великодня відзначають в умовах карантину.

До 30 квітня в Україні діє адаптивний карантин. Київ та 11 регіонів перебувають у червоній зоні карантину, що передбачає заборону відвідувати релігійні богослужіння, якщо у храмі неможливо для однієї людини виділити площу 10 кв. м.

Про головні обмеження на Великдень 2021, які діятимуть в Україні, читайте на Фактах ICTV.