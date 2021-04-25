Православная церковь Украины получит Благодатный огонь на Пасху 2021. Но его могут доставить как вечером, накануне праздника, так и утром 2 мая.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. По его словам, специального чартерного самолета для этого не будут заказывать.

— Как и в прошлом году, те компании, которые будут делать перелеты в это время, пообещали, что доставят нам Благодатный огонь. Возможно, не тогда, когда бы мы хотели, вечером, сразу через несколько часов. Это может быть и утром, уже в воскресенье (2 мая, — Ред.), но обязательно мы его получим и распространим по Украине, — отметил он.

Что такое Благодатный огонь

Благодатный огонь — это огонь, который выносят из Гроба Господня на особом богослужении. Его ежегодно проводят в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Вынесение огня символизирует выход из Гроба света истинного, то есть Иисуса Христа. Больше о том, как возникает Благодатный огонь, читайте на Фактах ICTV.