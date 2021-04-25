Православна церква України отримає Благодатний вогонь на Великдень 2021. Але його можуть доставити як ввечері, напередодні свята, так і вранці 2 травня.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. За його словами, спеціального чартерного літака для цього не замовлятимуть.

– Як і минулого року, ті компанії, які робитимуть перельоти у цей час, пообіцяли, що доставлять нам Благодатний вогонь. Можливо, не тоді, коли б ми хотіли, ввечері, відразу за декілька годин. Це може бути і вранці, вже в неділю ( 2 травня, – Ред.), але обов’язково ми його отримаємо і розповсюдимо Україною, – зауважив він.

Що таке Благодатний вогонь

Благодатний вогонь – це вогонь, який виносять з Гробу Господнього на особливому богослужінні. Його щороку проводять у Велику суботу у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Винесення вогню символізує вихід з Гробу світла істинного, тобто Ісуса Христа. Більше про те, як виникає Благодатний вогонь, читайте на Фактах ICTV.