26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

К этой дате команда сайта Факты ICTV подготовила документальный фильм, основанный на неизвестных историях очевидцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Радиационный выброс во время взрыва на ЧАЭС был в 300 раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 240 тыс. человек. Общее количество ликвидаторов за все годы – более 600 тыс. Около 10% из них умерли, 150 тыс. стали инвалидами.

Исследования Международной организации по атомной энергии выявили, что жертвами радиационного облучения в момент аварии на Чернобыльской АЭС стали около 4 тыс. людей. За последние 25 лет, по данным организации Greenpeace, около 200 тыс. людей умерли от рака, который вызвала авария на ЧАЭС.

В годовщину катастрофы Факты ICTV воссоздают хронику событий через свидетельства очевидцев трагедии — ликвидаторов, военных, а также людей, которые принимали непосредственное участие в спасении сотен тысяч людей по всей территории страны.

Над материалом работали:

журналисты — Оксана Михайлова, Наталья Кулик, Кристина Величанская;

операторы — Владислав Пустовит, Максим Костенко;

режиссер монтажа — Игорь Старощук;

редактор — Маргарита Верещагина;

продюсер — Антон Светличный.

Также Факты ICTV собрали 5 неизвестных фактов, которые скрывали о Чернобыльской катастрофе, которые можно просмотреть в нашем материале.