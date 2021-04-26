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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Чорнобиль 1986-2021. Невідомі історії очевидців і ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Чорнобиль 1986-2021. Невідомі історії очевидців і ліквідаторів аварії на ЧАЕС

26 квітня 2021 року минає 35 років з дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

До цієї дати команда сайту Факти ICTV підготувала документальний фільм, заснований на невідомих історіях очевидців і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Радіаційний викид під час вибуху на ЧАЕС був в 300 разів потужнішим, ніж скинута на Хіросіму бомба. У ліквідації наслідків аварії взяли участь близько 240 тис. чоловік. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки – понад 600 тис. Близько 10% з них померли, 150 тис. стали інвалідами.

Дослідження Міжнародної організації з атомної енергії виявили, що жертвами радіаційного опромінення в момент аварії на Чорнобильській АЕС стали близько 4 тис. людей. За останні 25 років, за даними організації Greenpeace, близько 200 тис. людей померли від раку, який викликала аварія на ЧАЕС.

У річницю катастрофи Факти ICTV відтворюють хроніку подій через свідчення очевидців трагедії – ліквідаторів, військових, а також людей, які брали безпосередню участь у порятунку сотень тисяч людей по всій території країни.

Над матеріалом працювали:

  • журналісти – Оксана Михайлова, Наталія Кулик, Христина Величанська;
  • оператори – Владислав Пустовіт, Максим Костенко;
  • режисер монтажу – Ігор Старощук;
  • редактор – Маргарита Верещагіна;
  • продюсер – Антон Світличний.

Також Факти ICTV зібрали 5 невідомих фактів, які приховували про Чорнобильску катастрофу, які можна переглянути у нашому матеріалі.

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