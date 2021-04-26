Когда будет дополнительная сессия ВНО 2021 — график

В Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится в период с 29 июня до 14 июля 2021 года.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

В частности, тестирования во время дополнительной сессии будут по следующим предметам:

химия — 29 июня,

английский язык — 1 июля,

немецкий язык — 2 июля,

испанский язык — 5 июля,

французский язык — 6 июля,

математика — 7 июля,

физика — 8 июля,

украинский язык и литература — 9 июля,

история Украины — 12 июля,

биология — 13 июля,

география — 14 июля.

Результаты дополнительной сессии будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

В течение 6-18 мая 2021 года продлится период регистрации для участия в дополнительной сессии ВНО.

Как пройдет ВНО 2021 в условиях карантина

В 2021 году участники ВНО должны будут обязательно носить маски, а перед входом в помещение пройти температурный скрининг.

Кроме того, участников тестирования будут запускать только в определенные временные промежутки, чтобы избежать больших скоплений людей.

Подробнее о ВНО 2021 года — читайте на Фактах ICTV.

Источник: УЦОКО