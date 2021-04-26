PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Когда будет дополнительная сессия ВНО 2021 — график

ЗНО, ДПА, школа, школярі, учні

В Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится в период с 29 июня до 14 июля 2021 года.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

В частности, тестирования во время дополнительной сессии будут по следующим предметам:

  • химия — 29 июня,
  • английский язык — 1 июля,
  • немецкий язык — 2 июля,
  • испанский язык — 5 июля,
  • французский язык — 6 июля,
  • математика — 7 июля,
  • физика — 8 июля,
  • украинский язык и литература — 9 июля,
  • история Украины — 12 июля,
  • биология — 13 июля,
  • география — 14 июля.

Результаты дополнительной сессии будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

В течение 6-18 мая 2021 года продлится период регистрации для участия в дополнительной сессии ВНО.

Читайте
Куда поступить после 11 класса в Украине: список профессий и ВНО

Как пройдет ВНО 2021 в условиях карантина

В 2021 году участники ВНО должны будут обязательно носить маски, а перед входом в помещение пройти температурный скрининг.

Кроме того, участников тестирования будут запускать только в определенные временные промежутки, чтобы избежать больших скоплений людей.

Подробнее о ВНО 2021 года — читайте на Фактах ICTV.

Источник: УЦОКО

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка