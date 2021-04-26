Когда будет дополнительная сессия ВНО 2021 — график

В Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится в период с 29 июня до 14 июля 2021 года.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
В частности, тестирования во время дополнительной сессии будут по следующим предметам:
- химия — 29 июня,
- английский язык — 1 июля,
- немецкий язык — 2 июля,
- испанский язык — 5 июля,
- французский язык — 6 июля,
- математика — 7 июля,
- физика — 8 июля,
- украинский язык и литература — 9 июля,
- история Украины — 12 июля,
- биология — 13 июля,
- география — 14 июля.
Результаты дополнительной сессии будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.
В течение 6-18 мая 2021 года продлится период регистрации для участия в дополнительной сессии ВНО.
Как пройдет ВНО 2021 в условиях карантина
В 2021 году участники ВНО должны будут обязательно носить маски, а перед входом в помещение пройти температурный скрининг.
Кроме того, участников тестирования будут запускать только в определенные временные промежутки, чтобы избежать больших скоплений людей.
Подробнее о ВНО 2021 года — читайте на Фактах ICTV.
Источник: УЦОКО