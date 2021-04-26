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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Коли буде додаткова сесія ЗНО 2021 – графік

ЗНО, ДПА, школа, школярі, учні

В Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться у період з 29 червня до 14 липня 2021 року.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зокрема, тестування під час додаткової сесії будуть з таких предметів:

  • хімія – 29 червня,
  • англійська мова – 1 липня,
  • німецька мова – 2 липня,
  • іспанська мова – 5 липня,
  • французька мова – 6 липня,
  • математика – 7 липня,
  • фізика – 8 липня,
  • українська мова та література – 9 липня,
  • історія України – 12 липня,
  • біологія – 13 липня,
  • географія – 14 липня.

Результати додаткової сесії будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Протягом 6‒18 травня 2021 року триватиме період реєстрації для участі в додатковій сесії ЗНО.

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Як пройде ЗНО 2021 в умовах карантину

У 2021 році учасники ЗНО повинні будуть обов’язково носити маски, а перед входом у приміщення пройти температурний скринінг.

Крім того, учасників тестування будуть запускати лише у певні часові проміжки, щоб уникнути великих скупчень людей.

Детальніше про ЗНО 2021 року – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УЦОЯО

Фото: УНІАН

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