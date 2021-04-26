Коли буде додаткова сесія ЗНО 2021 – графік

В Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться у період з 29 червня до 14 липня 2021 року.
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Зокрема, тестування під час додаткової сесії будуть з таких предметів:
- хімія – 29 червня,
- англійська мова – 1 липня,
- німецька мова – 2 липня,
- іспанська мова – 5 липня,
- французька мова – 6 липня,
- математика – 7 липня,
- фізика – 8 липня,
- українська мова та література – 9 липня,
- історія України – 12 липня,
- біологія – 13 липня,
- географія – 14 липня.
Результати додаткової сесії будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.
Протягом 6‒18 травня 2021 року триватиме період реєстрації для участі в додатковій сесії ЗНО.
Як пройде ЗНО 2021 в умовах карантину
У 2021 році учасники ЗНО повинні будуть обов’язково носити маски, а перед входом у приміщення пройти температурний скринінг.
Крім того, учасників тестування будуть запускати лише у певні часові проміжки, щоб уникнути великих скупчень людей.
Детальніше про ЗНО 2021 року – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: УЦОЯО