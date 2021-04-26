Коли буде додаткова сесія ЗНО 2021 – графік

В Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться у період з 29 червня до 14 липня 2021 року.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зокрема, тестування під час додаткової сесії будуть з таких предметів:

хімія – 29 червня,

англійська мова – 1 липня,

німецька мова – 2 липня,

іспанська мова – 5 липня,

французька мова – 6 липня,

математика – 7 липня,

фізика – 8 липня,

українська мова та література – 9 липня,

історія України – 12 липня,

біологія – 13 липня,

географія – 14 липня.

Результати додаткової сесії будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Протягом 6‒18 травня 2021 року триватиме період реєстрації для участі в додатковій сесії ЗНО.

Як пройде ЗНО 2021 в умовах карантину

У 2021 році учасники ЗНО повинні будуть обов’язково носити маски, а перед входом у приміщення пройти температурний скринінг.

Крім того, учасників тестування будуть запускати лише у певні часові проміжки, щоб уникнути великих скупчень людей.

Детальніше про ЗНО 2021 року – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УЦОЯО