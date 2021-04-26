Никаких переговоров с террористами: Зеленский жестко ответил на предложение Путина

Владимир Зеленский категорически отверг предложение Владимира Путина официально встретиться с главарями так называемых ЛДНР.

Об этом президент Украины заявил в интервью Financial Times. Он подчеркнул, что переговоры с террористами — невозможны.

— Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно, — отметил Зеленский.

Также президент оценил реакцию западных партнеров на призыв Киева предоставить план действий по членству в НАТО, обусловленный эскалацией РФ.

По мнению Владимира Зеленского, просьба Украины осталось без должного внимания.

— Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу, — добавил президент.

Зеленский пригласил Путина на Донбасс

Во время одного из своих обращений Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Уже на следующий день Путин ответил, что для начала президент Украины может встретиться с главарями так называемых ЛДНР.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак опроверг любую возможность официального приглашения Владимира Путина в Киев.