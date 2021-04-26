Жодних переговорів з терористами: Зеленський жорстко відповів на пропозицію Путіна

Володимир Зеленський категорично відкинув пропозицію Володимира Путіна офіційно зустрітися з ватажками так званих ЛДНР.
Про це президент України заявив в інтерв’ю Financial Times. Він підкреслив, що переговори з терористами – неможливі.
– Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо, – зазначив Зеленський.
Також президент оцінив реакцію західних партнерів на заклик Києва надати план дій щодо членства в НАТО, зумовлений ескалацією РФ.
На думку Володимира Зеленського, прохання України залишилося без належної уваги.
– Якщо ви запитаєте мене, чи хочу я більшого, звичайно, я можу відверто сказати, що хочу, – додав президент.
Зеленський запросив Путіна на Донбас
Під час одного зі своїх звернень Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу.
Вже наступного дня Путін відповів, що для початку президент України може зустрітися з ватажками так званих ЛДНР.
Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак спростував будь-яку можливість офіційного запрошення Володимира Путіна до Києва.