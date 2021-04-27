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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

США передали Минобороны Украины помощь на $7,85 млн

Військова допомога США

США продолжают оказывать помощь Украине и поддерживать Вооруженные силы страны.

Министерство обороны получило поддержку на сумму $7,85 млн.

Ее направят на совершенствование управления и связи, а также запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинскому оборудованию.

Поддержка оказана в рамках помощи США Украине в сфере безопасности на общую сумму более $2 млрд, предоставленных с 2014 года.

Помощь Украине от США

На фоне агрессии РФ возле восточных границ Украины США продолжат работу над предоставлением Киеву помощи в сфере безопасности.

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Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Другие новости о поддержке Украины западными партнерами, в частности США, читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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