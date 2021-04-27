США продолжают оказывать помощь Украине и поддерживать Вооруженные силы страны.
Министерство обороны получило поддержку на сумму $7,85 млн.
Ее направят на совершенствование управления и связи, а также запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинскому оборудованию.
Поддержка оказана в рамках помощи США Украине в сфере безопасности на общую сумму более $2 млрд, предоставленных с 2014 года.
Помощь Украине от США
На фоне агрессии РФ возле восточных границ Украины США продолжат работу над предоставлением Киеву помощи в сфере безопасности.
Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
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Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine