США продолжают оказывать помощь Украине и поддерживать Вооруженные силы страны.

Министерство обороны получило поддержку на сумму $7,85 млн.

Ее направят на совершенствование управления и связи, а также запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинскому оборудованию.

Поддержка оказана в рамках помощи США Украине в сфере безопасности на общую сумму более $2 млрд, предоставленных с 2014 года.

Помощь Украине от США

На фоне агрессии РФ возле восточных границ Украины США продолжат работу над предоставлением Киеву помощи в сфере безопасности.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine