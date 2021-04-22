На фоне агрессии РФ возле восточных границ Украины США продолжат работу над предоставлением Киеву помощи в сфере безопасности.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

— Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, — отметил Нед Прайс.

Он также напомнил, что с 2014 года США выделили более $2 млрд в качестве помощи в сфере безопасности для Украины.

Помощь Украине от США

Комитет Сената США поддержал законопроект по предоставлению помощи Украине.

В стране считают, что этот документ будет своевременным сигналом для других стран и говорить о том, что Вашингтон поддерживает Киев.

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Источник: U.S. Departament of State, РБК-Украина