В НАК Нафтогаз Украины отреагировали на решение Кабинета министров о смене руководства компании, которое было принято 28 апреля. В Нафтогазе его назвали юридической манипуляцией.

По их словам, увольнение Наблюдательного совета и главы правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями.

— Способ, которым сегодня была принята серия решений относительно органов управления Нафтогаза, демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями, — заявили в Нафтогазе.

Они считают, что такие действия Кабмина являются сигналом для всех государственных предприятий и инвесторов.

— Работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться. Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности, — говорится в сообщении.

Ситуация с Нафтогазом

28 апреля Кабинет министров Украины провел заседание общего собрания акционеров НАК Нафтогаз Украины, деятельность компании в течение 2020 года признали неудовлетворительной.

В связи с этим правительство уволило главу правления Андрея Коболева и назначило нового руководителя, им стал Юрий Витренко.

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Источник: Группа Нафтогаз