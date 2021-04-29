В Киевсовете сделали еще один шаг к упрощению передачи земельных участков ОСМД

Комиссия Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений приняла важное решение в сфере земельных отношений.

Об этом Lenta.ua cообщил председатель комиссии Михаил Терентьев.

— Мы выступали инициаторами и обещали решить этот вопрос, и выполняем свои обязательства. На последнем заседании члены комиссии поддержали решение о предоставлении в постоянное пользование земельных участков для эксплуатации и обслуживания ОСМД, — отметил Михаил Терентьев.

По его словам, активное развитие Киева требует от городской власти оперативного принятия решений в сфере земельных отношений.

— Я давно отстаиваю необходимость принятия решений, которые позволят более динамично функционировать рынку земельных отношений столицы, — подчеркнул глава комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Ранее Михаил Терентьев пошагово расписал и обнародовал алгоритм действий для получения и оформления земельного участка ОСМД.

Городской бюджет Киева

Аукцион (продажа свободных территорий), состоявшийся в феврале, предоставил в бюджет столицы более 28 млн грн. Средства, полученные в результате надлежащего функционирования рыночных земельных отношений, направляются на медицинские, социальные, образовательные и другие сверхважные потребности нашего города, в частности на выплаты материальной компенсации семьям погибших воинов АТО.

По словам главы комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаила Терентьева, за текущий год в бюджет Киева должно еще поступить 78 млн 716 тыс. грн от продажи земельных участков под объектами недвижимого имущества, а также от предоставления разрешений на проведение экспертной денежной оценки земельного участка.