У Київраді зробили ще один крок до спрощення передачі земельних ділянок ОСББ

Комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин ухвалила важливе рішення у сфері земельних відносин.

Про це Lenta.ua повідомив голова комісії Михайло Терентьєв.

— Ми виступали ініціаторами та обіцяли розв’язати це питання, і виконуємо свої зобов’язання. На останньому засіданні члени комісії підтримали рішення про надання у постійне користування земельних ділянок для експлуатації та обслуговування ОСББ, – зазначив Михайло Терентьєв.

За його словами, активний розвиток Києва вимагає від міської влади оперативного ухвалення рішень у сфері земельних відносин.

— Я давно відстоюю необхідність ухвалення рішень, які дозволять більш динамічно функціонувати ринку земельних відносин столиці, – підкреслив голова комісії Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

Раніше Михайло Терентьєв покроково розписав і оприлюднив алгоритм дій для отримання та оформлення земельної ділянки ОСББ.

Міський бюджет Києва

Аукціон (продаж вільних територій), що відбувся в лютому, надав до бюджету столиці понад 28 млн грн. Кошти, отримані в результаті належного функціонування ринкових земельних відносин, направляються на медичні, соціальні, освітні та інші надважливі потреби нашого міста, зокрема на виплати матеріальної компенсації сім’ям загиблих воїнів АТО.

За словами голови комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, за поточний рік в бюджет Києва має ще надійти 78 млн 716 тис. грн від продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, а також від надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.