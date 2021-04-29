Пасхальное перемирие на Донбассе: Украина согласна на проект РФ, но с правками

Украина согласна на проект перемирие на Донбассе, который предложила российская сторона, однако с определенными дополнениями.

Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, на заседании удалось целом достичь определенных договоренностей не только о прекращении огня на пасхальные праздники, а в целом по достижению всеобъемлющей тишине.

— Первым документом, который мы обсуждали вчера, было предложение российской стороны, которая предложила проект такого документа. Нам не удалось принять его даже не потому, что содержимое несовершенное, а потому, что не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты выполнения тех предложений, — отметил Кравчук.

Однако он добавил, что участники вчерашнего заседания ТКГ достигли серьезного продвижения вперед, остались только детали.

— Я сегодня буквально час назад отправил госпоже Хайди Грау, представителю ОБСЕ, проект тех дополнений или уточнений к российскому проекту. Мы считаем, что российский проект должен быть взят за основу. И может, даст Бог, мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важно. В июле 2020 года такой документ был принят, и тишина наблюдалась серьезная на всей территории, — подчеркнул Кравчук.

Переговоры в ТКГ

Российская сторона в ТКГ признала, что представители ОРДЛО не являются субъектами переговорного процесса, заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

Сказал об этом представитель РФ, чье имя он не может разглашать из-за дипломатического этикета.