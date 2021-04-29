Великоднє перемир’є на Донбасі: Україна згодна на проект РФ, але з правками

Україна згодна на проект перемир’я на Донбасі, який запропонувала російська сторона, проте з певними доповненнями.

Про це заявив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, на засіданні вдалося загалом досягти певних домовленостей не лише щодо припинення вогню на великодні свята, а загалом щодо досягнення всеосяжної тиші.

– Першим документом, який ми обговорювали вчора, була пропозиція російської сторони, яка запропонувала проект такого документа. Нам не вдалося ухвалити навіть не тому, що зміст був недосконалий, а тому, що не були точно визначені суб’єкти цього процесу і суб’єкти виконання тих пропозицій, – зазначив Кравчук.

Проте він додав, що учасники вчорашнього засідання ТКГ досягли серйозного руху вперед, залишилися абсолютно деталі.

– Я сьогодні буквально годину тому відправив пані Хайді Грау, представнику ОБСЄ, проект тих доповнень або уточнень до російського проекту. Ми вважаємо, що російський проект має бути взятий за основу. І може, дасть Бог, ми ухвалимо це рішення, тому що воно надзвичайно важливе. У липні 2020 року такий документ був ухвалений, і тиша спостерігалася серйозна на всій території, – підкреслив Кравчук.