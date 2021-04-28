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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

ТКГ не смогла договориться о пасхальном перемирии – нардеп

ТКГ не смогла договориться о пасхальном перемирии – нардеп

Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о пасхальном перемирии.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, вопрос заблокировали “представители Л/ДНР”.

Следующая встреча ТКГ состоится 17 мая.

Встреча Зеленского и Путина

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал видео, во время которого он обратился к главе России Владимиру Путину и предложил ему встретиться для обсуждения ситуации на Донбассе.

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В то же время Путин заявил, что Киеву нужно сначала встречаться с представителями “ЛНР” и “ДНР”. Однако Украина не будет проводить никаких встреч с ними.

Подробнее о встрече Зеленского и Путина читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Гончаренко

Фото: ООС

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