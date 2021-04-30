В Херсонской области запретили проводить пикники в лесах на майские праздники. Такое решение приняла Комиссия по ТЭБ и ЧС для предупреждения всплеска заболеваемости коронавирусом.

В этот период на Херсонщине будут осуществлять рейды правоохранители и работники лесхозов. На нарушителей будут составлять административные протоколы.

Кроме того, полицейские будут проверять соблюдение масочного режима в Херсоне, в частности в торгово-развлекательных центрах.

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Коронавирус на Херсонщине

По состоянию на 30 апреля в Херсонской области подтверждено 31 124 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 237 человек.

От осложнений Covid-19 умерли 909 жителей Херсонщины сутки зарегистрировано 13 случаев.

Преодолеть болезнь удалось 25 171 человеку, за последние 24 часа выздоровели 155 пациентов. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине и на Херсонщине, читайте на Фактах ICTV.